شاهد سقوط أمطار ورعد على مدينة الغردقة (فيديو وصور)

شهدت مدينة الغردقة سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة ورعد وبرق بمناطق متفرقة بالمدينة لدقائق معدودة وليس لها أى تأثير على حركة السيارات او المواطنين.وأصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، فور تساقط الأمطار، عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطن وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات والمتصلة بالتمركزات التى يبلغ عددها 37 تمركزا بالإضافة إلى مجموعات استطلاعية بالطرق ودوريات مرورية باستمرار.وكلف المحافظ شركة المياه بتنفيذ تجربة على جميع المطابق، للتأكد من عدم وجود أى معوقات، ومراجعة كثافات المياه وتبادل عمل سيارات سحب المياه عند زيادة كميات المياه وتزويدها بماكينات إضاءة، كما وجه عبدالله رؤساء المدن بتوفير أماكن مجهزة لاستضافة العالقين بالطرق وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان.وفي ذات السياق حذرت الأجهزة الأمنية بالمحافظة قائدى المركبات من تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على أرواحهم.