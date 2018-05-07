ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شوبير: جمعة مهاجم من طراز فريد.. والجميع يخشى المصري "المتوهج"

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:11 ص
شوبير: جمعة مهاجم من طراز فريد.. والجميع يخشى المصري المتوهج
المصري
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالنادي المصري البورسعيدي، وعلى قدرته على تحقيق الفوز في جميع المباريات القادمة له بمجموعته في الكونفدرالية، مؤكدًا على ثقته في صعود النادي البورسعيدي للدور القادم.

 

وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "كل التحية والتقدير للنادي المصري بلاعبيه ومديره الفني حسام حسن".

 

وأضاف: "المصري صار مرعبًا لشتي الفرق في الدوري المصري لاسيما الأهلي والزمالك".

 

وواصل: "التعصب الجماهيري من قبل جماهير المصري أضاع فرصة حصوله على الدوري ببداية الموسم، بل وتلقى 7 هزائم".

 

وكشف: "أحمد جمعة مهاجم من طراز فريد، وصار الهداف التاريخي للمصري بالكونفيدرالية".

 

المزيد عن: منتخب مصر رياضة المصري أخبار الرياضة أحمد شوبير أحمد جمعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 1:30:01 AM