شوبير: جمعة مهاجم من طراز فريد.. والجميع يخشى المصري "المتوهج"

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالنادي المصري البورسعيدي، وعلى قدرته على تحقيق الفوز في جميع المباريات القادمة له بمجموعته في الكونفدرالية، مؤكدًا على ثقته في صعود النادي البورسعيدي للدور القادم.

وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "كل التحية والتقدير للنادي المصري بلاعبيه ومديره الفني حسام حسن".

وأضاف: "المصري صار مرعبًا لشتي الفرق في الدوري المصري لاسيما الأهلي والزمالك".

وواصل: "التعصب الجماهيري من قبل جماهير المصري أضاع فرصة حصوله على الدوري ببداية الموسم، بل وتلقى 7 هزائم".

وكشف: "أحمد جمعة مهاجم من طراز فريد، وصار الهداف التاريخي للمصري بالكونفيدرالية".