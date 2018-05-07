سميحة أيوب عن "يوم أن قتلوا الغناء": "صُناعه يحترمون الجمهور" (فيديو)

أشادت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب بالعرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" وذلك بعد حضورها ليلة عرضه اليوم الأحد على مسرح الطليعة.





وقالت "أيوب"، إن صناع العرض يحترمون أنفسهم والجمهور، منتقدًة بعض الفنانين ممن اعتبروا التمثيل نكتة أو لعبة أو قلة حياء، ونسوا أن مهمتهما هي الرقي بالذوق العام وليس الهبوط به.





وأعربت "أيوب" عن سعادتها بالقائمين على العرض سواء كانوا فوق المسرح أو خلفه، مؤكدة أنهم فريق محترم ويعرف معني كلمة فنان.



