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"المواد الغذائية": طرح "المكسرات" في معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:29 ص
المواد الغذائية: طرح المكسرات في معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
قال عمرو عصفور، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إنه سيتم طرح "المكسرات" في معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة.

ولفت "عصفور"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، إلى أن أسعار المكسرات ارتفعت هذا العام عن العام الماضي؛ لأنها مستوردة.

وأضاف أنه كان يوجد ملحمة متكاملة بين مؤسسات الدولة حتى تصل الأسعار للمستهلك بأسعار جيدة، مشيرًا إلى أن أسعار السكر هذا العام منخفضة عن العام الماضي.
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