ينطلق غدًا.. تفاصيل جلسات مؤتمر القاهرة للإعلام

يُطلق منتدى المحررين المصريين غدًا الثلاثاء 8 مايو 2018 فعاليات مؤتمر القاهرة للإعلام، الذي يناقش التغييرات الحادة التي طرأت على الإعلام والصحافة في العصر الرقمي، في محاولة لمواكبة المستجدات وطرح سبل لجذب الجمهور الذي تحول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسيركز المؤتمر بشكل خاص على الدور الذي يمكن أن تلعبه كليات الإعلام في الجامعات، في مستقبل صناعة الإعلام.

تستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، في حرم التحرير الجامعي التاريخي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير ، ويضم عدة جلسات يشارك فيها عدد كبير من الخبراء والممارسين في مصر والمنطقة العربية والنرويج.

تنطلق فعاليات اليوم الأول التي تحتضنها القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان "سد الفجوة"، في العاشرة صباحًا، ويلقي الكلمة الرئيسية إيسبن إيجل هانسن، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة أفتنبوستن النرويجية، ثم تبدأ في الساعة الحادية عشرة الندوة الأولى تحت عنوان: "التفكير الرقمي"، من أجل تحديد الفرص والمخاطر وإدراك التاثير على الوسائط التقليدية في العصر الرقمي، والتعامل مع التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام من أجل جذب الجمهور مرة أخرى، الذي تحوّل إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

يتحدث في الندوة الأولى كل من: أرني جنسن أمين عام رابطة المحررين النرويجيين، والإعلامية اللبنانية جيزيل خوري مقدمة برنامج "المشهد" على شاشة BBC عربي، وميراي إبراهيم مذيعة ومراسلة بتليفزيون لبنان، ونائلة حمدي مدير الدراسات العليا بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتستمر الندوة حتى الواحدة ظهرًا، ويديرها طارق سعيد، منسق منتدى المحررين المصريين.

وتحتضن قاعة هيل في الساعة الثانية بعد الظهر، فعاليات الندوة الثانية تحت عنوان: "هل يمكن للمؤسسات الأكاديمية المساعدة؟"، وتركز على إنشاء روابط بين كليات الإعلام ووسائل الإعلام، وإدخال طرق تدريس حديثة في برامج الصحافة والدراسات الإعلامية، وإنشاء منتجات جديدة تصلح للصناعات الإعلامية الوطنية بالتعاون مع غرف الأخبار المهنية.

المتحدثون في الندوة هم: إليزابيث أيدي أستاذ صحافة ومدير المركز الصحفي والإعلامي الدولي قسم الصحافة والإعلام بجامعة أوسلو متروبوليتان، وفراس أطرقجي رئيس قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وإيهاب الزلاقي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "المصري اليوم"، وسميرة إبراهيم بن رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني ووزيرة الإعلام سابقًا، وتستمر الندوة حتى الرابعة عصرًا وتديرها فاطة فرج، عضو مجلس إدارة المنتدى الدولي للمحررين (WEF).

وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان "مكافحة الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية"، يتحدث فيها كل من: أحمد عصمت مؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام، وتارا القاضي أستاذ مساعد بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويبدأ اليوم الثاني للمؤتمر، الأربعاء التاسع من مايو، بندوة تحت عنوان "قد يكون رقمي ولكن.."، تحتضنها القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية، وتناقش كيف أثر وألهم وغيّر العصر الرقمي في محتوى الموضوعات وطريقة تقديمها، كما ستقوم الندوة باستكشاف الدور المتغير لطرح الموضوعات في الصحافة المعاصرة، مع التركيز على أساليب واخلاقيات تبادل القصص والموضوعات من خلال أشكال ومنصات متنوعة عبر وسائل الإعلام.

تبدأ الندوة في العاشرة والنصف صباحًا، ويتحدث فيها كل من: ميرفت أبو عوف أستاذ ممارس ورئيس سابق لقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للإعلام، ونبيلة علجية بوشعالة رئيس قسم الصحافة في المدرسة العليا للصحافة بالجزائر، وشريف عبد النور رئيس قسم الصحافة في جامعة البلمند بلبنان والعميد المشارك في كلية الدراسات العليا الأوروبية بسويسرا، وتستمر فعاليات الندوة حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ويديرها خالد البرماوي الكاتب الصحفي والمدرب والمستشار الإعلامي.

ومن الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، يتحدث إيسبن إيجل هانسن، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة أفتنبوستن النرويجية، وسيقدم دراسة حالة للتعلم من تجربة صحيفة "أفتنبوستن"، وكيف تحولت إلى كل من صحيفة وقائد رقمي.

وتناقش الندوة الرابعة "الصحافة الأدبية"، وكيفية التركيز على القصص والموضوعات المعمقة، وتتطرق إلى كيفية الاستفادة من القصص الأدبية والصحافية وتقديمها في الأعمال الدرامية والسينمائية، وتقدم الندوة نظرة على الصحافة الأدبية وكيفية إعادة صياغة الروايات القديمة كي تنشر على المواقع، وتناقش أيضًا الفرص التجارية المحتملة في جميع قطاعات الإعلام خاصة في عصر أمازون وجوجل وفيسبوك وغيرها.

تستمر فعاليات الندوة من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، ويتحدث فيها كل من: الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، والمنتج هاني أسامة، وطارق عطية مؤسس والرئيس التنفيذي للبرنامج المصري لتطوير الإعلام، وستين ستينسن أستاذ ورئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة أوسلو متروبوليتان، ويحيى وجدي رئيس تحرير جريدة "منطقتي"، ويدير النقاش محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع "إعلام دوت أورج".

يشار إلى أنه يشارك في تنظيم المؤتمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة أوسلو ميتروبوليتان بالنرويج، والبرنامج المصري لتطوير الإعلام، ومنتدى المحررين المصريين، ورابطة المحررين النرويجيين.