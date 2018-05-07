الطالع الفلكى الإثنين 7/5/2018..مِرَايَات نِبْتُون!

**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 14 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الرّشَاء من 29 أبريل - 11 مايو.





*اليوم 29 برمودة قبطى، 7 أيَار رُومى، 22 شعبَان،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -دلوأت أنفكت عُؤدتك خلاص،مُرَكّبْ النّأص اللى عندك راح ، دلوأتى هوّا اللى حيتعأد ويتْمَرمَط ويحبّك.(حسن مصطفى من فيلم أضواءالمدينة-1972)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الجَوْزَاء تربيع نبتون فى الحُوت - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِم)

الزّهرة تربيع نبتون نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و58 دقيقة قبل مُنتصف الليل بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





شعور حادّ وعميق/نبتون فى الحوت بأننا غير جديرين بالتحصّل على الحبيب/ة بسبب قصورنقص فى الثروة أو الوسامة أو الشباب/الزّهرة فى الجَوْزَاء،هذا الشعور قد يتعاظم ليتسبب لنا فى الشعور أن الدنيا لاتستحق العيش بدون هذا الحبيب المزعوم ، وهذا بالتأكيد غير صحيح.





العزّاب قد يشعرون بالإنجذاب لنوعيّة ليست مُناسبة إجتماعياً أو مالياً فيتولّد تلقائيّاً شعور بالدّونيّة والعدائيّة تجاه الشخص الذى تمّ إختياره رغم أن الإختيار ليس بناءً على عاطفة حقيقيّة لكنّه نوع من الرّغبة فى إثبات الذّات والإهميّة والأهليّة للفوز بهذه النوعيّة كنموذج لعادل إمام بفيلم حتى لايطير الدّخان،ما قد يُولّد شعوراً بالنقص وبالتبعيّة حقد على هذا الحبيب الإفتراضى بما يُمثّله من ثروة أومكانة إجتماعيّة يفتقر لها الشخص،ينصحك الإتصال بالإبتعاد عن كل ماقد يولّد لديك شعوراً بالنقص أو أن تكون كبش فداء/فريسة لشخص يُعانى مركّب نقص أو عقد ،تأثيرهذا الإتصال لايستمر طويلاً لكن كثافة المشاعر المُرتبطة به عليك تفريغها إما فى صورة أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً، أوتمارين بدنيّة إن كنت عازباً للرجال ، أعمال منزلية شاقة للفتيات لتفريغ طاقة الإتصال المُحتقنة بداخل الصدور بطريقة سليمة.





نبتون يحكم المرايات الزجاجيّة/الكريستاليّة/الشاشات التلفزيونيّة ما يجعلنا نتمكّن من رؤية أنفسنا والعمل على تحسين صورتنا الخارجيّة للوصول لأفضل صورة مُمكنة عند التعامل مع هذا الحبيب أو أىّ حبيب آخر ،من وجهة نظر إيجابيّة فهذا الإتصال الفلكى مفيد لعمل نيولوك/مظهرجديد من ملابس وتسريحة للشعر وإكسسوارات (ومجوهرات كمان؟ حلأ وبروش وساعة وخاتم؟/سوليتير-إبراهيم سعفان من فيلم أضواء المدينة)وكلها وسائل لجلب ثقة بأنفسنا بأننا نتمتّع بالمظهرالشبابى المطلوب ولا نزال جديرين بالحصول على وظيفة جديدة أو زوج/زوجة جديدة لبدء مرحلة جديدة من حياتنا بتفاؤل وفرحة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*الطّالع الأسبُوعى من 7 مايو - 13 مايو ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحمل: زيارة الأسواق وشراء الملابس الجديدة والمجوهرات وقطع الديكور الفنيّة ، رُبّما قام أحدهم بائتمانك على أحد أسراره وعندها عليك الحفاظ على السر فى أمان لتجنّب فترة طويلة من المشاكل والصداع أنت فى غنىً عنها.





برج الثور: فترة إرتياح وشعور بإزاحة لهمّ ثقيل ظل جاثماً على صدرك الفترة الفائتة ، هذا يعنى سعيك لزيارة الأندية والمتنزهات ودور السينما والأسواق التجارية والمقاهى لمقابلة الأصدقاء والغرض الأساسى إستردادك لحيويّتك وشحن نفسك بالطاقة الإيجابية من جديد.





برج الجوزاء: أغنية الدنيا ربيع لسعاد حسنى ربما كانت تعبر عن شعورك بالتفاؤل وانفتاحك على الحياة هذا الأسبوع ، إن كنت عازباً فقد تقابل هذا الشخص الذى تشعر معه أن الدنيا ربيع حرفيّاً ، إن كنت متزوّجاً فشعورك بأنك عريس/عروس جديد يجعلك تشعر بولادة جديدة.





برج السّرطان: رُبما كرّست نشاطك لهذا الأسبوع لتقوية جبهتك الداخلية وهى قلعتك أو منزلك ، ترميم المنزل وتلبية إحتياجات الأسرة ، فحص الحالة الصحية لأفراد العائلة ،السعى لتأمين الأسرة بالودائع البنيكة وحسابات التوفير ، هذا لايعنى إهمالك لعملك لقمة عيشك لكن تركيزك الأكثر قد يكون لأسرتك وهذا ممتاز.

برج الأسد: المناسبات السعيدة تأتى بالتزامن مع المكاسب والأرباح ، بالتوازى مع الأفراح والليالى الملاح، ربما كان أسبوعك سلسلة من النجاحات المتوازية على أكثر من جبهة فتأكد أنك تقوم بتقديم مساعدة للفقراء إبتهاجاً بتلك الفترة المسعودة من حياتك.

برج العذراء: مجهوداتك الكبيرة فى العمل قد لايتم تقديرها مالياً كما تتوقّع ورغم مرحك وتقبلك للأمر ببساطة إلا أن المُعضلة لا تزال موجودة ، عليك الإنتظار حتى تظهر لك فى الأفق تلك الوظيفة الجديدة التى تقدّر جهودك كما ينبغى وحتى هذا الوقت عليك تقبل الأمر ببساطة.





برج الميزان: قد تفوز هذا الأسبوع باستردادك لثقة مديرك فى العمل أو زوجتك بعد أن تضرّرت تلك الثقة من تصرفاتك السابقة ،إثبات نفسك فى العمل أو جدّيتك فى العاطفة يزيد من فرص نجاحك فى الفوز باستقرارك الوظيفى والإجتماعى.





برج العقرب: فترة من التوقف ترغب فيها فى بتأجيل الإتفاقات وترفض أن يتم إجبارك على التسرّع فى بيع أو شراء ، فترة الهدوء مناسبة إن كانت طالباً فى الدراسات العليا لتجد المناخ المناسب لإعداد رسالتك العلميّة ، كما أن إحتفالاتك الأسريّة هادئة اللون منزلية الطابع.

برج القوس: رُومانسيّة تقتحم حياتك تجعل بالك مشغولاً طوال الوقت وعليك تحديد بوصلتك سريعاً حتى لاتضيع إتجاهاتك الصحيحة لتوفر على نفسك الوقت والجهد والمال ، عليك الإنتباه من لسعات الطعام الساخن أو لفحات البرد الشديدة.





برج الجدى: رُبّما كنت سريع التأثّر من طاقات الآخرين الأثيريّة فعدوى الإبتسام أو العبوس تنتقل لك وتغادرك بسرعة ، عليك تحصين نفسك بأداء واجباتك الرّوحيّة ، ثم الترويح عن نفسك ببعض النزهات أو مُشاهدة الأفلام الكوميديّة التى تطرب لها.





برج الدّلو: علامة الأسبوع تواجدك فى المولات والأسواق العملاقة تشترى بضائع ضروريّة ولست بمفردك بالطبع ، رفع قدرتك وصبرك على تحمّل أخطاء الزملاء وتخفيض الشكوى أو التذمّر منهم يزيد من شعبيّتك فلاتتصرف بغير ذلك.





برج الحُوت: هناك قول شائع أن الإنسان يفقد شيئاً عندما يكسب شيئاً آخر بالتوازى ، هذا يُفسّر وقت ثمين تخسره فى المكوث والإحتفال مع أسرتك لكنه بالتوازى مُثمر على جبهتك المالية ، بإدارة الوقت بإمكانك التوفيق بين الجبهتيْن ، ما لايُدرك كله لايُترك كلّه.