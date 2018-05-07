"الوزراء": زيادة في دخول المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة قريبا



وأكد سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، أن هذا التحسن سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، كما سيعمل على زيادة في دخول المواطنين، موضحًا أنه في الفترة القادمة سيكون الاهتمام بالقطاع الخاص لاتاحة فرص عمل.



وأشار إلى أن، هناك عدة نقاط هي محط اهتمام الحكومة في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك دعم من صندوق النقد الدولي، وسيكون هناك تسهيلات على الشريحة الرابعة والتي تقدر بـ 2 مليار دولار.



قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح بدأ يؤتي ثماره وسنشهد تحسن في الاقتصاد في الفترة القادمة.