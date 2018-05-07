عضو بالبحوث الإسلامية يرفض فتوى تحريم زينة رمضان لهذا السبب

أعرب الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عن رفضه لفتوى تحريم زينة رمضان.



وأضاف "الجندي"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، الأحد، أن الزينة شيء مشروع، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ".



وتابع، أن ما يقترن بالفوانيس لا يؤدي لتحريمها، ومن الممكن أن نطالب بعدم وضع صور عارية على الفوانيس مثلًا وليس تحريمها بشكل نهائي.

