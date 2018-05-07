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"التنمية الزراعية": الاعتداء على 2 مليون فدان في مصر

الإثنين 07/مايو/2018 - 01:09 ص
التنمية الزراعية: الاعتداء على 2 مليون فدان في مصر
اللواء محمد حلمي
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كساب أحمد
 
قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن هناك اعتداء على 2 مليون فدان في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة فوضت المحافظين بتقنين أي أرض تم الاعتداء عليها إذا كانت الأرض بها زراعة مستقرة.

وأضاف "حلمي"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إنشأ بوابة إلكترونية لتسهيل تعامل المواطنين مع الهيئة ولتقليل الاحتكاك مع الموظفين.

ولفت إلى أن أي مواطن لديه مشكلة مع الهيئة عليه أن يتقدم بها، وسيتم عرضها على المسؤولين خلال أسبوع، وحلها.
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