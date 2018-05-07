قيادي بـ"فتح": مصر أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة

قال القيادي في حركة فتح، نبيل عمرو ، إن مصر هي أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة الفلسطينية لأسباب عديدة، مؤكدا أن القاهرة لم تعزف عن محاولتها رغم كل الاحباطات التي يفرضها الواقع والمواقف الفلسطينية المتضاربة والمفاجئة التي تنشأ، معربا عن اعتقاده بأن جولة جديدة من المحاولات ستبدأ بوساطة مصرية، وأن القاهرة لن تكف عن محاولاتها لإحراز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.





وأضاف عمرو خلال لقاء له ببرنامج "أوراق فلسطينية" على فضائية "الغد" الاخبارية، أنه يجب طي صفحة الماضي والبدء من الآن بتشكيل "مجلس وطني توحيدي" والعمل على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعة ، مؤكدا أن الشروع في الانتخابات سيجعل العالم يقف مع القضية الفلسطينية وسيعزل إسرائيل كما حدث في السابق، مطالبا بالاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وأن يجري الاعداد لها بشكل جدي وفي نفس الوقت تؤدي مخرجاتها للمجلس توحيدي.



