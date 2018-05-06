"آسر محمود" موهبة كروية تسير على خطى محمد صلاح في طنطا

ربما كان محمد صلاح هو فاتحة الخير وبوابة المواهب المصرية إلى العالم، فقد كانت نجاحات محمد صلاح النجم المصري الأشهر فى سماء ليفربول بإنجلترا بمثابة المفتاح السحري لكل المواهب في مصر.

نفتح الباب للمواهب المصرية فى الملاعب المختلفة ليخرج لنا فئات محمد صلاح، فها هو "آسر ناصر محمود" ابن طنطا والمساك الرئيسي لفريق براعم مصر بطنطا، يخطو بثبات نحو إثبات موهبته وجدارته باللعب للأندية الكبرى، فقد نال ثقة وتشجيع كل المدربين وكل من شاهده في الملعب بمهارته السحرية وقدراته الفائقة على التحكم في الكرة واللعب بأسلوب حديث، مما جعله يلفت الأنظار إليه، ويجعل كل من شاهده يرى فيه نجما للمستقبل.

"آسر ناصر محمود" من مواليد 6/9/2002 ويلعب لنادي براعم مصر بطنطا لفريق مواليد"2000" لأنه يجيد اللعب في مركز المساك بقدرات خاصة، تم ترشيحه للفريق الأول وبالفعل لعب العديد من المباريات للفريق الأول ويتوقع له المدربين بمستقبل باهر في ملاعب الساحرة المستديره، ويتميز "آسر ناصر" بالإلتزام الشديد داخل الملعب وخارجه، كما أنه يلتزم بكلام المدربين ويجيد اللعب فى أكثر من مركز، ولكن مركز المساك هو الذي خطفه وأتقن اللعب به، لذا أصبح من أهم "المساكين" في فريق طنطا سواء في فريق 2000 أو الفريق الأول، ويسعى جاهدا لإثبات وجوده في الفترة القادمة، ويأمل في الوصول إلى ما وصل إليه النجم العالمي "محمد صلاح"، والذي كثيرا ما يردد إنه يحلم بتمثيل مصر في المستقبل وأن يرى نفسه مثل أفضل لاعب في إنجلترا في الموسم الحالي "مو صلاح"، لكي يكون خير سفير لبلاده.

حيث ينتظر "آسر ناصر" الفرصة لكي يثبت نفسه وينتقل إلى الفرق الكبرى في القاهرة، فموهبته كانت نقطة التحول في حياته، وهي من لفتت الانتباه إليه.