دعاء عامر أفضل إعلامية في مهرجان world arts day

حصدت الإعلامية دعاء عامر، جائزة أفضل إعلامية في مهرجان "world arts day" المقام يوم ٧ مايو في احدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وتهدي إدارة مهرجان "world arts day" الدورة الأولي التي تقام باحدي الفنادق الكبري بالقاهرة درع شرف المهرجان للنجمة الكبيرة لبني عبدالعزيز تقديرا لها علي مشوارها الفني والانجازات التي حققتها في تاريخ السينما وكذلك النجم الكبير جميل راتب تقديرا له لما قدمه من أعمال فنية أثرت في الجمهور المصري والعربي.

حيث تقام حفل مهرجان" World Art" لتوزيع جوائز الابداع والتميز الفنى لعامى 2017-2018 برئاسة كل من سيدة الأعمال نهى حمدى والاعلامية حجيبة ماء العينين ومدير العلاقات العامة والمستشار الإعلامي موسي صبري.