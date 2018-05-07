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زي النهاردة بتاريخ 7-5-2018

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 7-5-2018
زي النهاردة بتاريخ 7-5-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 7-5-2018

أحــــــــداث

1104 - السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران.

1250 - فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر.

1875 - اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل «ساخالين» وأرخبيل «تيشيما».

1907 - قوات ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود تنهي تمرد قام به زعيم قبيلة مطير فيصل الدويش.

1914 - أول باخرة تعبر قناة بنما.

1920 - تأسيس بنك مصر.

1945 - ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية، وانتهاء النازية.

1946 - تأسيس «شركة طوكيو لهندسة الاتصالات»، وتغير اسم الشركة فيما بعد إلى «سوني»، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز.

1952 - ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.

1960 - ليونيد بريجنيف يتولى رئاسه الاتحاد السوفيتي.

1992 - الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية «إنديفور».

1998 - شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك -iMac.

1998 - شركة دايملر بنز الألمانية المنتجة لسيارات ماركة مرسيدس تشتري شركة السيارات الأمريكية العملاقة كرايسلر نظير 40 مليار دولار مشكلتين بذلك أكبر شركة سيارات عالمية باسم دايملر كرايسلر.

2002 - تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي.

2004 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية.

2005 - قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها في المنفى.

2008 - اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة بما يشبه حربًا أهلية مصغرة.

2008 - دميتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية خلفًا لفلاديمير بوتين.

2010 - حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية بدون حصولة على الغالبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل تلقائي.

2012 - فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيسًا لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.

2016 - السعودية تُعلن عن إعادة هيلكة لعدد من أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات واستحداث أخرى.

2017 - فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 66.1% مُقابل 33.9% لمنافسته مارين لوبن.

مــــــواليــــــــد

1833 - يوهانس برامس، موسيقي ألماني.

1840 - بيتر إليتش تشايكوفسكي، موسيقي روسي.

1847 - أرشيبالد بريمروز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1861 - روبندرونات تاكور، أديب وفيلسوف هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.

1867 - فواديسواف ريمونت، أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924.

1901 - غاري كوبر، ممثل أمريكي.

1929 - توفيق زياد، شاعر فلسطيني.

1939 - سيدني ألتمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1989.

1956 - جان بيتر بالكنإنده، رئيس وزراء هولندا.

1974 - إيان بيرس، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1980 - حمد حربي، لاعب كرة قدم كويتي.

وفيــــــــات

685 - مروان بن الحكم، الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.

973 - الإمبراطور أوتو الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1682 - القيصر فيودر الثالث، قيصر روسيا القيصرية الثالث.

1805 - ويليام بيتي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1843 - فريدرش هولدرلين، شاعر ألماني.

1932 - فقير الإصطهباناتي، شاعر إيراني.

1951 - وارنر باكستر، ممثل أمريكي.

2007 - رياض الهمشري، ملحن مصري.

أعيــــــاد ومنـــــــاسبــــــــات

يوم الراديو في روسيا.
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