زي النهاردة بتاريخ 7-5-2018
الإثنين 07/مايو/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 7-5-2018
أحــــــــداث
1104 - السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران.
1250 - فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر.
1875 - اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل «ساخالين» وأرخبيل «تيشيما».
1907 - قوات ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود تنهي تمرد قام به زعيم قبيلة مطير فيصل الدويش.
1914 - أول باخرة تعبر قناة بنما.
1920 - تأسيس بنك مصر.
1945 - ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية، وانتهاء النازية.
1946 - تأسيس «شركة طوكيو لهندسة الاتصالات»، وتغير اسم الشركة فيما بعد إلى «سوني»، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز.
1952 - ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.
1960 - ليونيد بريجنيف يتولى رئاسه الاتحاد السوفيتي.
1992 - الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية «إنديفور».
1998 - شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك -iMac.
1998 - شركة دايملر بنز الألمانية المنتجة لسيارات ماركة مرسيدس تشتري شركة السيارات الأمريكية العملاقة كرايسلر نظير 40 مليار دولار مشكلتين بذلك أكبر شركة سيارات عالمية باسم دايملر كرايسلر.
2002 - تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي.
2004 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية.
2005 - قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها في المنفى.
2008 - اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة بما يشبه حربًا أهلية مصغرة.
2008 - دميتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية خلفًا لفلاديمير بوتين.
2010 - حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية بدون حصولة على الغالبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل تلقائي.
2012 - فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيسًا لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.
2016 - السعودية تُعلن عن إعادة هيلكة لعدد من أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات واستحداث أخرى.
2017 - فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 66.1% مُقابل 33.9% لمنافسته مارين لوبن.
مــــــواليــــــــد
1833 - يوهانس برامس، موسيقي ألماني.
1840 - بيتر إليتش تشايكوفسكي، موسيقي روسي.
1847 - أرشيبالد بريمروز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1861 - روبندرونات تاكور، أديب وفيلسوف هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.
1867 - فواديسواف ريمونت، أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924.
1901 - غاري كوبر، ممثل أمريكي.
1929 - توفيق زياد، شاعر فلسطيني.
1939 - سيدني ألتمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1989.
1956 - جان بيتر بالكنإنده، رئيس وزراء هولندا.
1974 - إيان بيرس، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1980 - حمد حربي، لاعب كرة قدم كويتي.
وفيــــــــات
685 - مروان بن الحكم، الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.
973 - الإمبراطور أوتو الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1682 - القيصر فيودر الثالث، قيصر روسيا القيصرية الثالث.
1805 - ويليام بيتي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1843 - فريدرش هولدرلين، شاعر ألماني.
1932 - فقير الإصطهباناتي، شاعر إيراني.
1951 - وارنر باكستر، ممثل أمريكي.
2007 - رياض الهمشري، ملحن مصري.
أعيــــــاد ومنـــــــاسبــــــــات
يوم الراديو في روسيا.
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