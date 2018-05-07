زي النهاردة بتاريخ 7-5-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 7-5-2018





أحــــــــداث





1104 - السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران.





1250 - فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر.





1875 - اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل «ساخالين» وأرخبيل «تيشيما».





1907 - قوات ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود تنهي تمرد قام به زعيم قبيلة مطير فيصل الدويش.





1914 - أول باخرة تعبر قناة بنما.





1920 - تأسيس بنك مصر.





1945 - ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية، وانتهاء النازية.





1946 - تأسيس «شركة طوكيو لهندسة الاتصالات»، وتغير اسم الشركة فيما بعد إلى «سوني»، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز.





1952 - ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.





1960 - ليونيد بريجنيف يتولى رئاسه الاتحاد السوفيتي.





1992 - الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية «إنديفور».





1998 - شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك -iMac.





1998 - شركة دايملر بنز الألمانية المنتجة لسيارات ماركة مرسيدس تشتري شركة السيارات الأمريكية العملاقة كرايسلر نظير 40 مليار دولار مشكلتين بذلك أكبر شركة سيارات عالمية باسم دايملر كرايسلر.





2002 - تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي.





2004 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية.





2005 - قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها في المنفى.





2008 - اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة بما يشبه حربًا أهلية مصغرة.





2008 - دميتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية خلفًا لفلاديمير بوتين.





2010 - حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية بدون حصولة على الغالبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل تلقائي.





2012 - فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيسًا لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.





2016 - السعودية تُعلن عن إعادة هيلكة لعدد من أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات واستحداث أخرى.





2017 - فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 66.1% مُقابل 33.9% لمنافسته مارين لوبن.





مــــــواليــــــــد





1833 - يوهانس برامس، موسيقي ألماني.





1840 - بيتر إليتش تشايكوفسكي، موسيقي روسي.





1847 - أرشيبالد بريمروز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1861 - روبندرونات تاكور، أديب وفيلسوف هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.





1867 - فواديسواف ريمونت، أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924.





1901 - غاري كوبر، ممثل أمريكي.





1929 - توفيق زياد، شاعر فلسطيني.





1939 - سيدني ألتمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1989.





1956 - جان بيتر بالكنإنده، رئيس وزراء هولندا.





1974 - إيان بيرس، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1980 - حمد حربي، لاعب كرة قدم كويتي.





وفيــــــــات





685 - مروان بن الحكم، الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.





973 - الإمبراطور أوتو الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.





1682 - القيصر فيودر الثالث، قيصر روسيا القيصرية الثالث.





1805 - ويليام بيتي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1843 - فريدرش هولدرلين، شاعر ألماني.





1932 - فقير الإصطهباناتي، شاعر إيراني.





1951 - وارنر باكستر، ممثل أمريكي.





2007 - رياض الهمشري، ملحن مصري.





أعيــــــاد ومنـــــــاسبــــــــات



