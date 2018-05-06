صندوق الثروة السيادي يؤسس شبكة لمراكز الترفية بالمملكة

يعتزم صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية تأسيس شبكة من المراكز الترفيهية في أنحاء المملكة، مع سعي الحكومة لتحفيز قطاع الترفيه المحلي، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للخطة يوم الأحد.





وقال عبد الله الداوود رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه للتطوير والاستثمار إن شركته تخطط لتأسيس نحو 20 مركزا، تتراوح مساحة كل منها بين نحو 50 ألفا و100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة.





وذكر الداوود أن شركة الترفيه، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في يناير كانون الثاني، ستدعو الشركات الخاصة للاستثمار معها على أساس تجاري، وتستهدف إنشاء المراكز خلال السنوات المقبلة.





وستتضمن المراكز منشآت ترفيهية مثل دور السينما وأماكن مخصصة للعروض العامة، في إطار خطة الحكومة الرامية لتعزيز قطاع الفن والثقافة الذي يزدهر في السعودية، إلى جانب مطاعم ومتاجر للبيع بالتجزئة.





وقال الداوود لرويترز على هامش مؤتمر في جدة ”نحتاج لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، لذا تمسك الحكومة بزمام القيادة في هذا الشأن“.





ولا يوجد سوى قليل من وسائل الترفيه العامة في السعودية بسبب القيود الاجتماعية المشددة التي استمرت عقودا في المملكة. لكن الحكومة تهدف الآن إلى تغيير ذلك الوضع، لأسباب من بينها الرغبة في استخدام قطاع الترفيه لخلق وظائف وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط.





ورغم أن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار ستقود المشروعات الرئيسية في قطاع الترفيه، بتمويل مبدئي قيمته عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) من صندوق الاستثمارات العامة الذي يتمتع بوفرة في السيولة، شدد الداوود على أن الشركة تعقد النية على أن تكون كل مشروعاتها ذات جدوى تجارية.





وفي الشهر الماضي، نظمت شركة التطوير للاستثمار والترفيه وشركة إيه.إم.سي انترتيمنت هولدنج الأمريكية لتشغيل دور السينما أول عرض سينمائي تجاري فيما يقرب من 40 عاما مع رفع حظر على دور السينما.





وبعد أيام قليلة، حضر الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مراسم وضع حجر الأساس لمنتجع ضخم قرب الرياض سيضم مدينة ملاه لسكس فلاجز ومتنزهات للألعاب المائية ورياضات المحركات وأماكن لاستضافة الفعاليات الثقافية.





وقال الداوود، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر إحدى كبرى شركات السفر في السعودية، يوم الأحد إن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار تخطط أيضا لإنشاء سلسلتين أخريين من مدن الألعاب الترفيهية إحداهما في منطقة جدة والأخرى في المنطقة الشرقية.