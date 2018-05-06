عاجل.. زيدان يثير ذعر جماهير ريال مدريد بشأن إصابة رونالدو

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بعد تعادله مع برشلونة في كلاسيكو الأرض بملعب الكامب نو.





نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات زيدان التي قال فيها: "كانت مباراة جميلة ولكن لا اعرف اذا كان التعادل عادلاً أو اذا كان هناك فريق يستحق أكثر من الآخر".





وأضاف: "كريستيانو ليس على ما يرام ، لكننا سنجري المزيد من الاختبارات غدا، لا أعتقد أن الامر خطير".





وتابع: كريستيانو كان لديه ألم بسيطـ، لأن الكاحل كان متورماً قليلاً، ولكن علينا انتظار الفحوصات الطبية.





واختتم زيدان تصريحاته قائلاً: "كما هو الحال دائمًا ، لن أتحدث عن الحكام ، لقد لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول 11 ضد 11".