مصر × يوم.. خالد يوسف يكشف أسرار عن خالد محيى الدين.. ومركز السموم يحذر من البخور

ملفات عدة تصدرت حديث برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها حادث الرحاب، ورحيل خالد محيى الدين، بالإضافة إلى التحذير من البخور، فضلًا عن نظام التعليم الجديد.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

خالد يوسف: "محيى الدين" صنع معارك من أجل الديمقراطية

قال المخرج خالد يوسف إن الراحل خالد محيي الدين أحد مفجرى ثورة 23 يوليو، وكان أحد الروافد الرئيسية الداعمة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم" تقديم الإعلامي محمد الغيطى المذاع على فضائية "ltc" أن الراحل أول من دافع عن حقوق الفقراء والعمال بالرغم من أنه كان من اسرة ثرية، موضحا أن بعض عناصر الإرهابية يسعون لتشوية الرموز الوطنية.

وأوضح أن خالد محيي الدين صنع معارك كبيرة من أجل الديمقراطية وكان الأول الذي تخلى عن السلطة بالرغم من أنه كان من أقرب الناس للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أن الراحل كان زاهدا في الحياة وكان يستعين بالله في قضاء حوائجه.

أستاذ طب نفسي: مرتكب حادث الرحاب مريض بالاكتئاب العقلي

علق الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، على مذبحة فيلا الرحاب، قائلًا: بعض الأفراد الذين يتعرضون لهزات مالية يقوموا بالانتحار بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع مشاكلهم المالية.

وأضاف "بحري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الإنسان قد يصاب بمرض الاكتئاب العقلي، ونتيجة فشل تجارته أو أعماله، فتصبح لديه فكرة أنه سيقوم بتوريث جينات الفشل إلى أولاده، فيقوم بالتخلص من نفسه ومن أسرته لكي يخلص المجتمع.

وأشار إلى أن عملية قتل الأبناء بمثل الصورة التي حدثت في فيلا الرحاب تدل على إصابة من قام بهذا الحادث بمرض عقلي، خاصة أن أكثر شيء يفرح المُواطن المصري هي أولاده.

مركز السموم يحذر من البخور

علق الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز السموم بالقصر العيني الفرنساوي، على تفاصيل وفاة طفلين بالشرقية بالبخور السام، مؤكدًا أنه إذا تم استخدام البخور بطريقة خاطئة يكون سامًا.

وأوضح "عبدالمقصود"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، أن البخور عبارة عن مادة كيميائية سامة، وإذا استخدم في غرفة مغلقة يؤدي إلى الاختناق والوفاة، ناصحًا بتهوية الغرفة بعد استخدام البخور.

وشدد على ضرورة شراء البخور المرخص من وزارة الصحة والالتزام بطرق الاستخدام المحددة لها، مؤكدًا أن البخور المصنع في مصانع "بئر السلم" خطر على المواطنين.

برلماني عن شرح "شوقي" لنظام التعليم الجديد: "مفهمتش منه حاجة"

قال أسامة شرشر عضو مجلس النواب، تعليقا على شرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لمنظومة التعليم الجديدة بمجلس النواب: "مفهمتش منه حاجة".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم" تقديم الإعلامي محمد الغيطى المذاع على فضائية "ltc" أنه يجب تخصيص لجان استماع من عدد من المدرسين والمتخصصين للتعرف على النظام الجديد من الدكتور طارق شوقى حول النظام الجديد، وأنه وافق على ذلك.

وتابع: "وزير التربية والتعليم عمل نموذج جيد لتطوير التعليم ولكنه لم يستطع تسويقه".