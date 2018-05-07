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"الوزراء": برنامج الإصلاح فاق كل التوقعات وحقق مؤشرات غير مسبوقة

الإثنين 07/مايو/2018 - 12:55 ص
الوزراء: برنامج الإصلاح فاق كل التوقعات وحقق مؤشرات غير مسبوقة
السفير أشرف سلطان
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جهاد جمال
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن نائب صندوق النقد الدولي أشاد بمصر وما قدمته من برامج الإصلاح خلال مؤتمر النمو الشامل الذي افتتحه رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن البرنامج فاق كل التوقعات وساهم في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في الربع الأول في 2018.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، أن الأمر ينبئ عن اقتصاد قوي في الفترة القادمة، وسيساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مؤتمر النمو الشامل يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب وكيفية زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح سينتج عنه تحسن في الأسعار.
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