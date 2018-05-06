ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)

احتفل السفير الإماراتي بالقاهرة سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي والعميد الركن غانم آل علي الملحق العسكري لدولة الإمارات بالذكرى ال42 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور النجمة ليلى علوي.



