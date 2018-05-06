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ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)

الأحد 06/مايو/2018 - 11:33 م
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير
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عبدالحافظ حمدي
 
احتفل السفير الإماراتي بالقاهرة سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي والعميد الركن غانم آل علي الملحق العسكري لدولة الإمارات بالذكرى ال42 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور النجمة ليلى علوي.

كما حضر الفنان أحمد بدير، وأـسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة، ومحمد كمال الدالي محافظ الجيزة ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربي وعلي العابد السفير الأردني بالقاهرة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بوسط البلد.
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
ليلى علوي وأحمد بدير في احتفال توحيد القوات المسلحه الإماراتي (صور)
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