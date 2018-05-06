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محمد سويد: رمضان بدأ منذ 4 أشهر في وزارة التموين

الأحد 06/مايو/2018 - 11:36 م
محمد سويد: رمضان بدأ منذ 4 أشهر في وزارة التموين
محمد سويد
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أمنية فوزي
 
قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن شهر رمضان بدأ منذ 4 أشهر في وزارة التموين، موضحًا أن الوزارة تستعد له منذ 3 أو 4 أشهر، لتلافي أي أخطاء حكومية سابقة.

وأضاف "سويد"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أنه تم تقوية دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي.

وأكد أن شهر رمضان لن يشهد ارتفاعًا في الأسعار لأن السلع متوفرة.
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