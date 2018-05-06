ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جمال شيحة: طلب البرلمان لاستراتيجية تطوير التعليم ليست وجاهة

الأحد 06/مايو/2018 - 11:33 م
جمال شيحة: طلب البرلمان لاستراتيجية تطوير التعليم ليست وجاهة
النائب جمال شيحة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إنهم داعمون وبقوة لأي خطط تظير للتعليم في مصر بشرط استيفائها كل شروط النجاح.

وأشار "شيحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنهم اتفقوا مع وزير التعليم خلال جلسته مع أعضاء لجنة التعليم والتي استمرت 5 ساعات، أن يكون هناك جلسات استماع للبرلمان ككل، وليس فقط لجنة التعليم.

وأضاف أن وزير التعليم وعد بفتح حوار مجتمعي واسع مع المعلمين، وأولياء الأمور، والخبراء التربويين، منوها بأن طلب البرلمان لاستراتيجية تطوير التعليم ليست وجاهة، بل واجب على نواب الشعب.
المزيد عن: مصر جمال شيحة تعليم التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
2
إسبانيول
برشلونة
2
x
20:45
2
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
0
x
20:45
0
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
1
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
2
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
0
x
21:00
0
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
2
x
21:00
0
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
0
x
21:05
0
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 12:00:00 AM