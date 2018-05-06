جمال شيحة: طلب البرلمان لاستراتيجية تطوير التعليم ليست وجاهة



وأشار "شيحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنهم اتفقوا مع وزير التعليم خلال جلسته مع أعضاء لجنة التعليم والتي استمرت 5 ساعات، أن يكون هناك جلسات استماع للبرلمان ككل، وليس فقط لجنة التعليم.



وأضاف أن وزير التعليم وعد بفتح حوار مجتمعي واسع مع المعلمين، وأولياء الأمور، والخبراء التربويين، منوها بأن طلب البرلمان لاستراتيجية تطوير التعليم ليست وجاهة، بل واجب على نواب الشعب.



قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إنهم داعمون وبقوة لأي خطط تظير للتعليم في مصر بشرط استيفائها كل شروط النجاح.