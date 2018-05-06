عاجل.. ريال مدريد يعلن التشخيص الطبي لإصابة رونالدو

تعرض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية خلال مواجهة برشلونة مساء اليوم في الكلاسيكو بالجولة 37 من الدوري.





واضطر رونالدو لمغادرة ملعب اللقاء مع إنطلاقة الشوط الثاني ودفع زيدان، بزميله ماركو أسينسيو ويبدو أن الإصابة التي تعرض لها رونالدو في الشوط الأول كانت سبباً في مغادرته للملعب.





واشارت التقارير المبدئية وفقاً لبيالن نادي ريال مدريد، إلي أن رونالدو تعرض لإصابة قوية بإلتواء الكاحل والتي قد تبعده عن المشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.





وتعرض رونالدو للإصابة بعد تدخل قوي من بيكيه مدافع برشلونة خلال تسجيله هدف ريال مدريد الأول.





وسيخضع رونالدو لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة النهائي وتحديد مدة غيابه عن الفريق في الفقترة القادمة.





الجدير بالذكر أن ريال مدريد ينتظره مواجهة صعبة أمام ليفربول يوم 26 مايو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.