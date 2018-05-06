لطفي زيتون: "النهضة تقدمت على النداء بنسبة 5 %"
الأحد 06/مايو/2018 - 11:28 م
مروى الجلاصي
قال مسئولون من حزب النهضة الاسلامى، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية أظهرت فوز حزبهم فى الانتخابات البلدية فى تونس متقدما على منافسه نداء تونس.
وقال القيادى فى النهضة لطفي زيتون لرويترز، بعد فرز الأصوات فى مراكز الاقتراع " النهضة فاز فى الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 %.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطى " وأقر القيادى بنداء تونس برهان بسيط بتقدم النهضة على النداء بفارق من ثلاثة الى خمسة بالمئة.
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