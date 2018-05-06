ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار مصر اليوم الأحد 6/5/2018

الأحد 06/مايو/2018 - 11:28 م
أهم أخبار مصر اليوم الأحد 6/5/2018
أرشيفية
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأحد الموافق 6-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بمجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وذلك للإطلاع على ابتكاراتهم في مجال خدمة المجتمع والبيئة.

وزير البيئة يلتقي طلاب من كلية الهندسة لاستعراض ابتكارتهم لخدمة المجتمع

تشكيل لجنة من "الصيادلة" لمخاطبة الدول العربية للاعتراف بالزمالة المصرية

غدًا.. "القومي للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة شئون المرأة ببوركينيا فاسو‎

وزير الرياضة يتسلم دورة القاهرة عاصمة الشباب العربي 2019

شيخ الأزهر يلتقي قادة المؤسسات الدينية والقضائية في سلطنة بروناي

المزيد عن: مصر اليوم مصر عاصمة الشباب العربي طلاب الهندسة القاهرة اليوم الزمالة المصرية أهم أخبار اليوم الأحد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
1
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
5
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
2
إسبانيول
برشلونة
2
x
20:45
2
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
0
x
20:45
0
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
1
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
2
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
0
x
21:00
0
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
2
x
21:00
0
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
0
x
21:05
0
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 12:00:00 AM