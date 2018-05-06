أهم أخبار مصر اليوم الأحد 6/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأحد الموافق 6-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بمجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وذلك للإطلاع على ابتكاراتهم في مجال خدمة المجتمع والبيئة.