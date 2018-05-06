أهم أخبار مصر اليوم الأحد 6/5/2018
الأحد 06/مايو/2018 - 11:28 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأحد الموافق 6-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بمجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وذلك للإطلاع على ابتكاراتهم في مجال خدمة المجتمع والبيئة.
وزير البيئة يلتقي طلاب من كلية الهندسة لاستعراض ابتكارتهم لخدمة المجتمع
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تشكيل لجنة من "الصيادلة" لمخاطبة الدول العربية للاعتراف بالزمالة المصرية
غدًا.. "القومي للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة شئون المرأة ببوركينيا فاسو
وزير الرياضة يتسلم دورة القاهرة عاصمة الشباب العربي 2019
شيخ الأزهر يلتقي قادة المؤسسات الدينية والقضائية في سلطنة بروناي
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