نقيب الزراعيين: صادرات مصر الزراعية وصلت لـ 5 مليار دولار العام الماضي
الأحد 06/مايو/2018 - 11:27 م
جهاد جمال
قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الحكومة حريصة على صحة المواطن المصري، متابعًا أن قانون سلامة الغذاء هدفه ضبط كل المنظومة الغذائية بما فيها الفاكهة والخضروات وحتى اللحوم، مشيرًا إلى أن القانون حدد أنه لا بد من وجود الرقابة على أي منتج غذائي، وتم تشكيل لجنة تسمى متابعة متبقيات المبيدات وتقوم بالتأكد من سلامة المبيد.
وناشد خليفة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأحد، صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل ترويج الشائعات، مؤكدًا أن كل المزروعات سليمة.
وأوضح، أن صادرات مصر الزراعية وصلت لـ 5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن يصل التصدر لـ 8 مليار في العام المقبل.
وناشد خليفة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأحد، صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل ترويج الشائعات، مؤكدًا أن كل المزروعات سليمة.
وأوضح، أن صادرات مصر الزراعية وصلت لـ 5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن يصل التصدر لـ 8 مليار في العام المقبل.
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