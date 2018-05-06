نقيب الزراعيين: صادرات مصر الزراعية وصلت لـ 5 مليار دولار العام الماضي



وأوضح، أن صادرات مصر الزراعية وصلت لـ 5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن يصل التصدر لـ 8 مليار في العام المقبل.





وناشد خليفة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأحد، صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل ترويج الشائعات، مؤكدًا أن كل المزروعات سليمة.