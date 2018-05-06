إطلاق نار بالحى المسلم فى عاصمة أفريقيا الوسطى وضواحيها

سُمع إطلاق نار غزير مجهول المصدر، مساء الاحد، فى الحى المسلم فى بانجى، وأحياء قريبة ما أوقع 4 جرحى على الأقل، بحسب ما افاد شهود ومصادر فى منظمة "أطباء بلا حدود" وكالة فرانس برس.





وكان سُمع اطلاق نار السبت بين القوات المحلية ومسلحين اتوا من الحى المسلم "بى كاى 5" الى حى كاستور القريب لكنه توقف بحلول نهاية النهار.





وتجدد اطلاق النار من اسلحة رشاشة الاحد فى "بى كاى 5" وسُمع ايضا دوى انفجارات قوية فى احياء ياكيتيه وكاستور وسارا القريبة ما أرغم بعض السكان على الفرار.





وقالت "اطباء بلا حدود" انها تولت علاج أربعة جرحى، وفى حى كاستور، قال شهود آخرون ان مسلحين اتوا من حى "بى كاى 5" وحاولوا تدمير كنيستين وبعض المنازل ردا على تدمير مسجد، الا ان قوات الامن المحلية تمكنت من صدهم، بحسب شهود.





ولا يزال التوتر شديدا فى بانجى منذ الثلاثاء الذى شهد أعمال عنف اسفرت عن 24 قتيلا وأكثر من 170 جريحا بعد توقيف السلطات لاحد عناصر ميليشيا فى "بى كاى 5"، وتشهد جمهورية افريقيا الوسطى التى يبلغ تعداد سكانها 4,5 ملايين نسمة نزاعا داميا منذ 2013