عمرو أديب: "الموظفين الفاسدين أسوأ من الإخوان"



وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن مصر لديها الفرصة إما أن تنطلق أو تنزلق، مضيفا: "مصر بتنطلق.. وعايزة همة عشان تجري".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على نشوب عدة حرائق الفترة الماضية كحريق مستشفى الصدر، ومصنع كوم امبو، بالإضافة إلى حريق المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الموظفين الفاسدين أسوأ من الإخوان".