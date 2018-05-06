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عمرو أديب: "الموظفين الفاسدين أسوأ من الإخوان"

الأحد 06/مايو/2018 - 10:24 م
عمرو أديب: الموظفين الفاسدين أسوأ من الإخوان
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على نشوب عدة حرائق الفترة الماضية كحريق مستشفى الصدر، ومصنع كوم امبو، بالإضافة إلى حريق المتحف المصري الكبير، قائلاً: "الموظفين الفاسدين أسوأ من الإخوان".

وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن مصر لديها الفرصة إما أن تنطلق أو تنزلق، مضيفا: "مصر بتنطلق.. وعايزة همة عشان تجري".
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