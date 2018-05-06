محمد أبو حامد: "دعم مصر" في طريقه ليكون حزبًا

قال عضور مجلس النواب، محمد أبو حامد، إن دعوة رئيس مجلس النواب لـ"تشريعية البرلمان" لتعديل قانون مجلس النواب يأتي في سياق أن قانون مجلس النواب صدر في ظروف أسبة بالانتقالية عقب ثورة 30 يونية، وكانت به بعض الأحكام- كـ نسب التمثيل والنظام الانتخابي، ملائمة لظروف تلك الفترة، مشيرا إلى أن الوضع في الدولة الآن مستقر وتم ترسيخ الوضع الدستوري والقانوني والسياسي للدولة هناك مواضع ستكون محل لإعادة التأمل.





وأضاف أبو حامد خلال مداخلة لبرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن من أهم النبود في قانون مجلس النواب هي النظام الانتخابي، الذي يكرس توسعاً كبيراً للنظام الفردي مقابل القوائم، وهو ما قد لا يساعد على دعم التعددية الحزبية، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك توسع في القوائم سواء التي كونتها أحزاب أو ائتلافات.





وأوضح أبو حامد أنه من التجنّي القول إن تلك التعديلات تأتي لتخدم ائتلاف "دعم مصر"، مشيرا إلى أن التعديلات ستتطرق للنظام الانتخابي ومسألة نسب التمثيل للمرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة، وللعديد من المواد، مؤكدا أن ائتلاف "دعم مصر" في طريقه ليكون حزباً، وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة الأمر من الناحية القانونية والدستورية.



