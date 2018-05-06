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"بيت الطاقة" الكويتية تحصل على عقد من "أرامكو" السعودية

الأحد 06/مايو/2018 - 10:18 م
بيت الطاقة الكويتية تحصل على عقد من أرامكو السعودية
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وكالات
 
 أعلنت شركة بيت الطاقة القابضة، المُدرجة ببورصة الكويت، عن حصول إحدى شركاتها التابعة على عقد من الباطن لتقديم خدمات أعمال الهيدروليك لشركة أرامكو بالسعودية.

وقالت "بيت الطاقة" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن العقد لمدة 3 سنوات، بقيمة إجمالي تصل إلى ما يُقارب 40 مليون دولار.

وبحسب البيان، فمن المتوقع أن يتم البدء التشغيلي للأعمال اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري.

وتوقعت "بيت الطاقة" تحقيق إيرادات تشغيلية سوف يتم إدراجها في بيان الدخل المُجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك تبعاً لمراحل الإنجاز الخاصة بذلك العقد.
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