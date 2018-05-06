السعيد: متعجب من ارتفاع الموجة على حسام البدري .. ترمومتر الأهلي غائب

انتقد طارق السعيد، الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها حسام البدري المدير الفني للأهلي، بعد النتائج المتواضعة الأخيرة التي حققها الفريق.





وقال السعيد، في تصريحات عبر فضائية dmc مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، "نفسي أعرف الموجة عالية عليه ليه دلوقتي .. اللي بيحصل طبيعي".





وأكد السعيد، أن البدري مدرب يستحق التقدير والاحترام ولايستحق مايحدث له حاليًا خاصة في ظل الظروف التي يمر بها من رحيل لاعبين وإصابات وخاصة أزمة رحيل عبد الله السعيد الذي يعد ترمومتر الفريق وميزان الفريق.





أتم السعيد، "متعجب جدًا .. حسام البدري لا يستحق كل مايحدث".