جروس يوقع على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم





وقع السويسري كريستيان جروس على عقود تدريب نادي الزمالك لمدة موسم خلال جلسة جمعته مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يغادر جروس القاهرة غدا قبل مباراة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر.

ولن يشاهد جروس المباراة المهمة بسبب سفره مبكرا وذلك بعدما اجتمع به رئيس الزمالك مرتضى منصور اليوم لتوقيع العقود.





ويقود الزمالك بشكل مؤقت المدير الفني خالد جلال بعد إقالة إيهاب جلال المدير الفني السابق للقلعة البيضاء.