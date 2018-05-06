النتائج الأولية تشير لتقدم حزب النهضة التونسي فى انتخابات البلدية

كشف "لطفي زيتون" القيادي فى حزب النهضة الاسلامي التونسي، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية أظهرت فوز حزبهم فى الانتخابات البلدية فى تونس متقدما على منافسه نداء تونس.





وقال "زيتون"، بعد فرز الأصوات فى مراكز الاقتراع " النهضة فاز فى الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 %.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطى"، وأقر القيادى بنداء تونس برهان بسيط بتقدم النهضة على النداء بفارق من ثلاثة الى خمسة بالمئة.