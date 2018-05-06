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النتائج الأولية تشير لتقدم حزب النهضة التونسي فى انتخابات البلدية

الأحد 06/مايو/2018 - 10:10 م
النتائج الأولية تشير لتقدم حزب النهضة التونسي فى انتخابات البلدية
انتخابات البلدية التونسية
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وكالات
 
كشف "لطفي زيتون" القيادي فى حزب النهضة الاسلامي التونسي، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية أظهرت فوز حزبهم فى الانتخابات البلدية فى تونس متقدما على منافسه نداء تونس.

وقال "زيتون"، بعد فرز الأصوات فى مراكز الاقتراع " النهضة فاز فى الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 %.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطى"، وأقر القيادى بنداء تونس برهان بسيط بتقدم النهضة على النداء بفارق من ثلاثة الى خمسة بالمئة.
المزيد عن: نداء تونس تونس انتخابات بلدية النهضة التونسي
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