سيصطدم الإسماعيلي بمنافسه الزمالك في مباراة مرتقبة بنصف نهائي كأس مصر لكرة القدم، غداً الإثنين، وسط طموحات مشتركة بالتتويج باللقب.



ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني في الدوري، وسيضمن البقاء في هذا المركز والتأهل لدوري أبطال أفريقيا بعد غياب، لو تجنب الخسارة أمام المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل، أو أخفق المنافس ذاته في الفوز على الأهلي بطل الدوري في لقاء مؤجل آخر.



أما الزمالك فيحتل المركز الرابع ولن يتغير مركزه، وتتعلق آماله في التأهل لكأس الاتحاد الأفريقي في إحراز لقب كأس مصر.



وفاز الإسماعيلي ذهاباً وإياباً على الزمالك في الدوري هذا الموسم، إذ تفوق أولاً 1-0، قبل أن ينتصر 3-1.



لكن الجهاز الفني للزمالك تغير أكثر من مرة، وبات خالد جلال يتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتولى المهمة المدرب السويسري كريستيان جروس.



وسيفتقد الزمالك الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب الإيقاف، وسيشارك الشاب عمر صلاح، في ظل غياب الحارس الأساسي أحمد الشناوي لفترة طويلة بسبب الإصابة.



أما الإسماعيلي، الذي أحرز لقب كأس مصر في 2000، فلن يكون بوسعه الاعتماد على إسلام عبد النعيم بسبب الإصابة.

