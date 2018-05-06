إطلالة جديدة لـ ريهانا تظهر أنوثتها المثيرة (صور)

ريهانا تلفت الأنظار فى نيويورك.. ذهبت لطبيبها مرتدية lingerie و"روج" أزرق





التقطت عدسات الكاميرات، عدة صور جديدة للنجمة العالمية ريهانا خلال توجهها لموعد مع طبيبها وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .





وظهرت ريهانا، البالغة من العمر 30 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار فكانت ترتدي Savage X Fenty lingerie مع بنطلون من الجينز ذي اللون الأزرق.





كما اختارت ريهانا، الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وأحمر شفاه بنفس اللون ، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزوا العالم خلال 2018 .



