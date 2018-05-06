أديب: "عندنا تجار دمهم خفيف لما حاجة بيزيد سعرها بيرفعوا الكل"
الأحد 06/مايو/2018 - 10:06 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين ارتضوا تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقترحًا ألا تكون كل الزيادات التي سيتم إقرارها في شهر واحد.
وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد: "مبنقولش مش عايزين الزيادات.. بس كل شهر زودوا حاجة، مترفعوش كل حاجة في شهر واحد"، متابعا: "عندنا تجار دمهم خفيف أول ما حاجة تزيد، بيرفعوا كل حاجة".
وشبه الاقتصاد المصري بـ اللاعب محمد صلاح، معقبا: "لازم نجيب كل ماتش جول في الاقتصاد".
وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد: "مبنقولش مش عايزين الزيادات.. بس كل شهر زودوا حاجة، مترفعوش كل حاجة في شهر واحد"، متابعا: "عندنا تجار دمهم خفيف أول ما حاجة تزيد، بيرفعوا كل حاجة".
وشبه الاقتصاد المصري بـ اللاعب محمد صلاح، معقبا: "لازم نجيب كل ماتش جول في الاقتصاد".