أديب: "عندنا تجار دمهم خفيف لما حاجة بيزيد سعرها بيرفعوا الكل"



وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد: "مبنقولش مش عايزين الزيادات.. بس كل شهر زودوا حاجة، مترفعوش كل حاجة في شهر واحد"، متابعا: "عندنا تجار دمهم خفيف أول ما حاجة تزيد، بيرفعوا كل حاجة".



وشبه الاقتصاد المصري بـ اللاعب محمد صلاح، معقبا: "لازم نجيب كل ماتش جول في الاقتصاد".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين ارتضوا تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقترحًا ألا تكون كل الزيادات التي سيتم إقرارها في شهر واحد.