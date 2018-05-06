عاجل.. إصابة رونالدو في الكلاسيكو واحتمال غيابه عن نهائي الأبطال

تعرض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية خلال مواجهة برشلونة مساء اليوم في الكلاسيكو بالجولة 37 من الدوري.





وسحب زين الدين زيدان رونالدو مع إنطلاقة الشوط الثاني ودفع بزميله ماركو أسينسيو ويبدو أن الإصابة التي تعرض لها رونالدو في الشوط الأول كانت سبباً في مغادرته للملعب.





ومن المنتظر أن يخضع رونالدو للفحوصات الطبية في الساعات القادمة لمعرفة حجم إصابة الكاحل ومدة غيابه عن الفريق في المباريات القادمة.





الجدير بالذكر أن ريال مدريد ينتظره مواجهة صعبة أمام ليفربول يوم 26 مايو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.