قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عقب الخسارة من إسبانيول 0-2 في الدوري الإسباني لكرة القدم، إنه لم يحلل أداء مارسيليا، خصمه في نهائي الدوري الأوروبي حتى الآن.



وقال المدرب: "لم أتمكن بعد من تحليل أداء مارسيليا. هم فريق سريع وقوي من منتصف الملعب وما بعده. هم متميزون أيضاً في الكرات الهوائية".



وأشار سيميوني إلى أن الفريق سيكون أمامه 4 أيام بعد مباراة خيتافي السبت المقبل في الليغا للتحضير للنهائي.



وتقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي في 16 مايو (أيار) بمدينة ليون الفرنسية.