عمرو أديب: الأسعار لن تنخفض.. وهذا الحل



وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن جلب الاستثمارات إلى مصر هى كلمة السر خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة أن تعمل على جذب استثمار مباشر بصورة أكبر.



وشدد على ضرورة أن تهتم مصر بالحماية الاجتماعية للمواطنين خلال تحركها لتحقيق النهضة الاقتصادية.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار في مصر لن تنخفض، ولكن يجب أن يكون هناك زيادة في الدخل، وهذا لن يتحقق إلا بضخ مزيد من الاستثمارات.