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عمرو أديب: الأسعار لن تنخفض.. وهذا الحل

الأحد 06/مايو/2018 - 09:57 م
عمرو أديب: الأسعار لن تنخفض.. وهذا الحل
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسعار في مصر لن تنخفض، ولكن يجب أن يكون هناك زيادة في الدخل، وهذا لن يتحقق إلا بضخ مزيد من الاستثمارات.

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الأحد، إلى أن جلب الاستثمارات إلى مصر هى كلمة السر خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة أن تعمل على جذب استثمار مباشر بصورة أكبر.

وشدد على ضرورة أن تهتم مصر بالحماية الاجتماعية للمواطنين خلال تحركها لتحقيق النهضة الاقتصادية.
المزيد عن: فضائية اون الإعلامي عمرو أديب اخبار مصر أسعار
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