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عمادالدين أديب: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية 40%

الأحد 06/مايو/2018 - 09:57 م
عمادالدين أديب: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية 40%
عمادالدين أديب
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي عمادالدين أديب إن هناك إقبال وزحام غير مسبوق على الانتخابات البرلمانية اللبنانية، موضحا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن نسبة المشاركة نحو 40% بينما كانت التوقعات ترجح أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات 60%.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد أن أضعف مناطق الإقبال على الانتخابات هي العاصمة بيروت، لافتا إلى أن أخطر ما في النظام الانتخابي البرلماني اللبناني الحالي هو "الصوت التفضيلي" الذي يفاضل أحد الأصوات على آخرين رغم انتمائهم لنفس التيار.

ولفت إلى أن أكبر التيارات الخاسرة في الانتخابات اللبنانية هي تيار المستقبل أو ما يسمى بالتيار السُني السياسي أما الثنائية الشيعية "حزب الله" و"أمل" ضمنا نسبة معقولة بالبرلمان.

ونوه أن سعد الحريري قد يأتي رئيسا للوزراء لكن تشكيل الحكومة قد يواجه بأزمات خاصة إذا ما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران وقررت طهران التدخل في العملية السياسية اللبنانية للرد على واشنطن.
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