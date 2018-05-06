ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى: ما حدث في مصر فاق توقعات صندوق النقد الدولي

الأحد 06/مايو/2018 - 09:56 م
أحمد موسى: ما حدث في مصر فاق توقعات صندوق النقد الدولي
أحمد موسى
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 4.8% ليصل إلى 5.2%.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، أن ما حدث في مصر فاق توقعات صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن تراجع التضخم خلال الفترة الأخيرة، وعن وصول الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار.

ولفت إلى أن جميع المؤسسات الدولية في العالم تشيد بالاقتصاد المصري مما يبعث التفاؤل.
المزيد عن: مصر صندوق النقد الدولي اخبار مصر أحمد موسى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
1
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
5
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
2
إسبانيول
برشلونة
2
x
20:45
2
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
0
x
20:45
0
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
1
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
2
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
0
x
21:00
0
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
21:00
0
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
0
x
21:05
0
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 10:30:01 PM