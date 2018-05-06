أحمد موسى: ما حدث في مصر فاق توقعات صندوق النقد الدولي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 4.8% ليصل إلى 5.2%.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، أن ما حدث في مصر فاق توقعات صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن تراجع التضخم خلال الفترة الأخيرة، وعن وصول الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار.



ولفت إلى أن جميع المؤسسات الدولية في العالم تشيد بالاقتصاد المصري مما يبعث التفاؤل.

