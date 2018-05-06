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التحالف العربي يكشف تفاصيل حول اعتراض صاروخين فى نجران

الأحد 06/مايو/2018 - 09:51 م
التحالف العربي يكشف تفاصيل حول اعتراض صاروخين فى نجران
أرشيفية
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صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه مساء اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية شمال محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخان كانا باتجاه مدينة نجران، وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراضها جميعا ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد.

وأضاف المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة، من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة، بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لانتهاك القرار الأممي 2216 والقرار 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
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