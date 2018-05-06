خالد يوسف ينعي خالد محيي الدين: أحد الآباء الكبار في مدرسة الوطنية

نعى المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية مسقط رأس زعيم التجمع خالد محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأحد.





وقال يوسف عبر حسابه الشخصي على الفيس "رحل والدي.. رحل #خالد_محيي_الدين.. رحل من سميت على اسمه وتربيت على يديه واعطاني من فيض علمه وخبرته وبحر حنانه مالم يعطيني شخص أخر".

وأضاف: " سلم ابي يدي له وانا في العاشرة وقال له استلم وديعتك فمسك يدي فتشبثت بيده ولم أتركها إلا وهو يسلم روحه لبارئها رحل من اهداني من روحه المناضلة الثابتة على المبدأ ومعي جيلي ماعشنا به وواجهنا به كل اشكال الاستبداد.. علمنا كيف نذوق كل صنوف العذاب ونعتبره قليل القليل لاننا نزود عن مبادئ وقيم ومثل عليا هي الخالدة والباقية وندافع عن حق شعب هو الاعظم بين الشعوب ووطن هو الاعرق بين الاوطان".





وتابع: "رحل بعد سنوات صمت عن الكلام.. وكأنه يريد بصمته أن يعلمنا درسا مثلما فعل غاندي بصومه عن الكلام والزاد اعتراضا على الحرب الباكستنية الهندية رحل عن عالمنا النبع الذي لا ينضب حتي برحيله ..البحر الذي لا يهدأ حتي بتوقف دقات قلبه ..التفاحة التي كانت تزداد احمرارا ونضجا كلما واجهت الجهالة والتخلف".





وأكمل: "دخل الفارس خالد محيي الدين معارك ضد كل مظاهر الظلم والقهر والاستبداد في كل العصور فكسب جولات وخسر جولات لكن ابدا لم يخسر الانسان بداخله بل ازداد رقيا وسموا".



