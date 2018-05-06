وقدمت لهم يد العون.. كيف دافعت الإمارات عن أطفال اليمن؟

لعبت دولة الإمارات في الفترة الأخيرة، دور الأم الحنون مع أطفال اليمن بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم طيلة السنوات الماضية، على خلفية ما تعرضوا له من أزمات جراء الأحداث اليمنية الأخيرة.

إدانة ضد انتهاكات الحوثيين للأطفال

فأدانت دولة الإمارات الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الحوثيون المدعومون من قبل إيران ضد أطفال اليمن، والتي تشمل تجنيدهم واستخدامهم كجنود ودروع بشرية، واستخدام المستشفيات المدنية والمدارس في الأغراض العسكرية، وزرع الألغام الأرضية وشن الهجمات على حدود المملكة العربية السعودية؛ مما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين وحدوث عمليات نزوح داخلية فضلا عن تدمير المؤسسات المدنية الحيوية.

وأكدت الإمارات عزم تحالف استعادة الشرعية في اليمن على مواصلة تدابير الحماية التي يبذلها لتخفيف أثار الصراع على الأطفال في اليمن ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الحوثيون ضدهم بما في ذلك تجنيدهم في الأعمال العسكرية.

اهتمام بطلاب المدارس

وبالنسبة لطلاب المدارس، وزعت الإمارات المئات من الحافلات على المدارس والجامعات اليمنية لضمان وصول الطلبة بيسر خصوصاً أولئك القاطنين في المناطق الريفية البعيدة، كما مشروع أطلقت مشروع "الحقيبة المدرسية" في العديد من المحافظات، كما وزعت ملابس مدرسية على الأسر اليمنية المعوزة.

حماية الأطفال من الأمراض

وتسلم مكتب الصحة العامة والسكان في ساحل حضرموت ثلاجات طبية لحفظ اللقاحات تعمل بالطاقة الشمسية مقدمة من الهيئة تحضيراً لبدء حملات التحصين الأربع في 11 محافظة يمنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (محور الوقاية من الأمراض).

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع الصحي

واعتبر أن دعم حملات تحصين أطفال اليمن من خلال هذه الثلاجات الحديثة مبادرة تحمل في طياتها رسالة حب وسلام للأجيال الجديدة خاصة الأطفال الذين هم الشريحة الأضعف في المجتمع في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد.