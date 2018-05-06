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رونالدو يسجل هدف ريال مدريد الـ400 في برشلونة

الأحد 06/مايو/2018 - 09:51 م
رونالدو يسجل هدف ريال مدريد الـ400 في برشلونة
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الفجر الرياضي
 

حقق فريق ريال مدريد الإسباني رقماً مميزاً خلال مباريات الكلاسيكو أمام برشلونة وذلك بعد اللقاء الذي جمع بينهم بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري.


ذكر حساب ماستر شيب أن رونالدو سجل اليوم هدف ريال مدريد رقم 400 في شباك برشلونة وهو أول فريق يسجل هذا العدد من الأهداف في شباك برشلونة على مدار 119 عاماً.


وكانت أكثر الأندية تسجيلاً في برشلونة بالمباريات الرسمية كالتالي:

ريال مدريد 400 هدف

اتلتيكو مدريد 344 هدف

فالنسيا وبليباو 320 هدف

إسبانيول 291 هدف

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