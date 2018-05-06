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فريدة الشوباشي: خالد محي الدين كرس حياته للدفاع عن الفقراء

الأحد 06/مايو/2018 - 09:53 م
فريدة الشوباشي: خالد محي الدين كرس حياته للدفاع عن الفقراء
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رقية جمال
 
نعت الكاتبة فريدة الشوباشي، خالد محيي الدين، مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، واصفة إياه بالفارس النبيل، ورمز كل إنسان شريف في العالم، معقبة:"عمره ما خان مبادئه، وأعظم ما فيه أنه لم ينحني أبدًا".

وأضافت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الأحد، أنه كان في منتهى التواضع رغم أنه من أسرة ثرية، وكرس حياته للدفاع عن الفقراء.

واستنكرت، وصف الإخوان له بالمُلحد عقب وفاته، قائلة: "حاجة مقززة، المُلحد هو اللى وزع ثروته على الغلابه وكرس حياته للدفاع عنهم، وهو أشجع وأنضف وأطهر رجال مصر". 
المزيد عن: مجلس قيادة الثورة مؤسس حزب التجمع خالد محي الدين التوك شو أخبار مصر
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