فريدة الشوباشي: خالد محي الدين كرس حياته للدفاع عن الفقراء

نعت الكاتبة فريدة الشوباشي، خالد محيي الدين، مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، واصفة إياه بالفارس النبيل، ورمز كل إنسان شريف في العالم، معقبة:"عمره ما خان مبادئه، وأعظم ما فيه أنه لم ينحني أبدًا".





وأضافت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الأحد، أنه كان في منتهى التواضع رغم أنه من أسرة ثرية، وكرس حياته للدفاع عن الفقراء.



