رئيس "التجمع": خالد محي الدين رفض التحالف مع الإخوان



وتابع عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة" مساء الأحد، أن "محي الدين" تمسك بحق الشعب في الحكم، وقدم اقتراح لمجلس قيادة الثورة فرفضوا مما دفعه للاستقالة، موضحًا، أن الفقيد كان يوجه أن عدو الشعب المصري ليس أبناء الأحزاب الأخرى، ولكن هم الاستعمار وحلفاءه في الداخل وخاصة الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه كان يرفض التحالف مع الإخوان لأنهم ليس لديهم حرص على وحدة الوطن.



وأضاف رئيس حزب التجمع، أن الجنازة ستخرج من مسجد المشير بعد صلاة الظهر وستكون عسكرية، وسيدفن بمدافن أسرته بمدينة كفر شكر.



نعى سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خالد محي الدين، أخر الضباط الأحرار والذي وافتة المنية اليوم، قائلًا: "كان من أقوى الضباط بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناص".