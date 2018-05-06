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خروج الدفعة الرابعة من مسلحي جنوب دمشق

الأحد 06/مايو/2018 - 08:50 م
خروج الدفعة الرابعة من مسلحي جنوب دمشق
خروج المسلحين السوريين
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وكالات
 
كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، عن خروج الدفعة الرابعة من المسلحين مع عوائلهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، إلى شمال سوريا.

وأشارت إلى أن 50 حافلة تقل مئات المسلحين وأهاليهم، من الذين لم يرغبوا في تسوية أوضاعهم، خرجت من البلدات الثلاث إلى نقطة التجميع، تمهيدا لنقل هؤلاء إلى شمال البلاد ضمن إطار الدفعة الرابعة.

ويأتي ذلك بعد خروج 63 حافلة تقل مسلحين وعوائلهم من البلدات الثلاث يوم أمس، عبر ممر بيت سحم، بعد تفتيشها، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة المسلحين والحكومة السورية تحت الإشراف الروسي.
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