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رئيس "NCR": ندعم سياسة الدولة لتحقيق الشمول المالي

الأحد 06/مايو/2018 - 08:52 م
رئيس NCR: ندعم سياسة الدولة لتحقيق الشمول المالي
إسلام حسن
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أحمد الشيخ
 
قال إسلام حسن الرئيس التنفيذي لشركة NCR مصر، المتخصصة في تكنولوجيا ماكينات الصراف الآلي، إن الشركة تدعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي، مؤكدا أن مصر هي حالة خاصة جدا تستحق الدراسة، وان القطاع المصرفي يأخذ على عاتقه الوصول بالخدمات المصرفية لكافة المواطنين في نجوع وقرى مصر.

واضاف خلال حفل إطلاق الشركة لأحدث ماكينات ها بالسوق المصري بحضور معظم رؤساء البنوك المصرية الحكومية والخاصة،  أن الماكينات الجديدة تمثل أحدث التكنولوجيات في مجال الصرف الألياف وتقديم الخدمات المتنوعة التى تساعد بشكل كبير في تحقيق الشمول المالي.

واوضح أنه يشارك بمؤتمر اليوم حوالي ١٥ خبير في تكنولوجيا ماكينات الصرف من عدد من الدول لمساعدة الحاضرين في التعرف على احدث التكنولوجيات التى توصلت إليها البنوك الالكترونية حول العالم.

وأشار إلى أن ٧٠٪ ممن يستخدمون ماكينات الصراف الآلي هم من الشباب لذلك تحاول NCR تقديم أحدث التكنولوجيات لهؤلاء الشباب.

ويذكر أن NCR تعمل بالسوق المصري منذ ٨٢ عاما، من خلال معظم البنوك المصرية الحكومية والخاصة والهيئة القومية للبريد.

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