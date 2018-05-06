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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضح كيفية حماية المبلغين عن الفساد

الأحد 06/مايو/2018 - 08:45 م
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضح كيفية حماية المبلغين عن الفساد
أرشيفية
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كشف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان، اليوم الأحد، عن كيفية حماية الهيئة للمبلغين عن الفساد.

وقال العجلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج معالي المواطن، المذاع عبر فضائية إم بي سي ، إنه من أهم الخطوات لحماية المبلغ هو ترك الحرية له في الكشف عن هويته أو عدم الكشف، موضحًا أنه في حالة تعرض أحد المبلغين للضرر عليه التوجه إلى الهيئة لتتخذ إجراءاتها.

ولفت العجلان، إلى أنه حتى الأن لم يشهد تعرض أحد المبلغين للضرر بشكل يذكر؛ إلا أن القرار السامي بحماية المبلغين؛ يأتي للتحفيز على التبليغ عن الفساد.
المزيد عن: مكافحة الفساد الهيئة العامة للفساد المتحدث الرسمي العجلان السعودية إجراءاته
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