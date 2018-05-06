الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضح كيفية حماية المبلغين عن الفساد





كشف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان، اليوم الأحد، عن كيفية حماية الهيئة للمبلغين عن الفساد.





وقال العجلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج معالي المواطن، المذاع عبر فضائية إم بي سي ، إنه من أهم الخطوات لحماية المبلغ هو ترك الحرية له في الكشف عن هويته أو عدم الكشف، موضحًا أنه في حالة تعرض أحد المبلغين للضرر عليه التوجه إلى الهيئة لتتخذ إجراءاتها.



