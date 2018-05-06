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الاتحاد: لدينا حلم مشروع في البطولة العربية

الأحد 06/مايو/2018 - 08:50 م
الاتحاد: لدينا حلم مشروع في البطولة العربية
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الفجر الرياضي
 

قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن الفريق الأول لكرة القدم بسيد البلد سوف يسافر إلى السعودية في الخامس عشر من مايو الجاري، للمشاركة في البطولة العربية.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "لدينا حلم مشروع في البطولة العربية وسوف نقاتل من أجل تحقيق هذا الحلم، وتقديم مباريات جيدة ونمثل مصر بشكل جيد في هذه البطولة".


واستطرد قائلا: "سنخوض 3 مباريات في السعودية الأولى يوم 18 والثانية يوم 21 والثالثة يوم 24، ونسعى إلى تمثيل مصر بشكل جيد في البطولة العربية".

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