رحل فارس الديمقراطية.. مشاهير ينعون خالد محيى الدين

حالة من الحزن خيمت عقب إعلان رحيل خالد محيى الدين، مؤسس حزب التجمع، والبرلمانى السابق، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 95 عامًا.

خالد محيى الدين ضابط سابق فى الجيش المصرى ، وأحد الضباط الأحرار، وعضو سابق فى مجلس الشعب المصرى، وهو مؤسس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، حتى اعتزاله العمل العام، وولد "محيى الدين" فى كفر شكر فى محافظة القليوبية عام 1922.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" ما قاله المشاهير عقب وفاة خالد محيى الدين.

ناعوت: رحل الذي علمنا أن الكلمة شرف

ونعت الكاتبة فاطمة ناعوت خالد محيي الدين القيادي اليساري وعضو مجلس قيادة الثورة، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وكتبت "ناعوت" عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام": "قبل قليل غادرنا هذا العظيم جميلُ القلب رفيعُ العقل مجيدُ التاريخ. رحل عنا د.خالد محيي الدين الذي علّمنا أن الكلمة شرفٌ، وأن الموقف شرفُ وأن نصرة الحق والانتصار للمظلوم شرفٌ".

وأضافت: "سقطت ورقة حب وخير وارفة عن شجرة مصر العريقة، رحل أستاذٌ ومعلم ورائد وماجد ومناضل صلب لا يلين، أعزي نفسي وأعزيك يا بلادي الطيبة، يا رب أحسن عزاءنا وعوضنا عنه خيرًا".

موسى مصطفى موسى: كان قامة وطنية مخلصة

نعى المهندس موسي مصطفي موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق، خالد محيى الدين، مؤسس حزب التجمع، والبرلمانى السابق، وعضو مجلس قيادة ثورة 1952، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقال موسى، فى بيان له اليوم: "إننا فقدنا قامة سياسية من طراز فريد قامة وطنية مخلصة داعيين الله له بالرحمة والمغفرة، كما يتقدم رئيس حزب الغد بخالص الشكر للقيادة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديره للراحل خالد محي الدين واطمئنانه علي حالته الصحية قبل أن يتوفاه الله تقديرا لجهوده الوطنية المخلصة خالص التعازي لأسرته ولكل قيادات وأعضاء حزب التجمع".

عبد الرحيم كمال: وداعًا ثورة يوليو

ونعى السيناريست عبد الرحيم كمال وفاة خالد محيي الدين أحد رجال ثورة 23 يوليو، ومؤسس حزب التجمع الوطني التقدمي.

ونشر " كمال" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لمجلس قيادة الثورة، وكتب عليها معلقًا: "التاريخ يطوي صفحة.. وداعًا مجلس قيادة الثورة وداعًا ثورة يوليو وآخر رجالها خالد محي الدين".

كريم السقا: "وداعا فارس الديمقراطية"

نعى كريم السقا عضو لجنة "العفو الرئاسي" الراحل خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع وزعيمه، والذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، نقل إثره منذ يومين إلى مستشفى المعادي العسكري بعد إصابته بنزلة شعبية حادة.

وقال "السقا": "رحل فارس الديمقراطية والرمز الوطني العظيم بعد مسيرة طويلة من العطاء الوطني.. تعلمت منه الكثير وسأظل أتعلَّم من تاريخه المشرف ودربه الوطني.. وداعا خالد محيي الدين.. وداعا الصاغ الأحمر".